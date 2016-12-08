Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Украине придется выбирать - замерзнуть, воровать Европейский газ, либо все таки закупать его у России опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 13:41 Новость: тема тэги гео По состоянию на 3 декабря в украинских хранилищах оставалось 13,4 млрд. кубов газа. Это минимальный объем за все время независимости Украины. Предыдущий антирекорд зафиксировали в прошлом году, но и тогда газа было почти 16 млрд. кубов. Пройти минувшую зиму без проблем помогла теплая погода. Но эта зима обещает быть гораздо холоднее, по некоторым прогнозам, она может стать самой холодной за последние десятилетия. В результате из-за холодов есть риск, что в январе вследствие снизившихся объемов газа в хранилищах Украине придется заняться привычным воровством транзитного газа идущего из России в Европу.

Обычно в хранилища закачивали 17–18 млрд. кубометров, но в последние два года украинский Кабмин, не зная на чем бы ещё сэкономить, дает распоряжения закачивать минимальные объемы. В итоге Украина рискует замерзнуть сама и заморозить европейских потребителей.

«Даже если зима будет среднестатистическая, мы будем выбирать 3 млрд. кубов в месяц. И уже в январе в хранилищах останется 10 млрд. кубометров, а в феврале — 7 млрд. Тогда придется выбирать, кого греть — Европу или Украину», — комментирует ситуацию украинский эксперт Юрий Корольчук. Ведь остаток 7 млрд. кубометров это критический объем, при котором в украинской ГТС уже невозможно будет поддерживать давление выполнять обязательства по транзиту газа в Евросоюз.

Сейчас ГТС Украины работает по замещающей схеме: в восточных областях входящий из России газ отбирается для украинских потребителей, а европейцам отправляется газ из хранилищ в западных областях. Когда на улице стабильная температура, можно прогнозировать и управлять объемами газа, но если мороз опуститься до -20, вся система может рухнуть.

В настоящее время Россия и ЕС договариваются о наполнении украинских хранилищ, но наполнить их Украина сможет только за счет кредитных гарантий, предоставленных ЕС. При этом Украина упустила возможность закупать газ по предложенной Россией в ноябре-декабре выгодной цене - $180 за тысячу кубов, в январе российский газ будет стоить уже $210 за тысячу кубов, а европейский — $240. Таким образом Украина отвергая по политическим мотивам закупки газа в России, в очередной раз себя обманула. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее