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Главная ВСУ обстреляли из тяжелой артиллериии Куйбышевский р-н Донецка опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 14:20

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Украинские силовики этой ночью открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка из артиллерийских орудий калибром 122 мм. Об этом сегодня сообщили представители оперативного командования ДНР, которые в данный момент присутствуют на месте обстрела с инспекцией.

«Сейчас мы нашли множество осколков от снарядов калибра 122 мм. Многочисленные воронки и осколки свидетельствуют о том, что огонь по жилому кварталу города велся именно из орудий», — отметил представитель командования.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, а также сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. На данный момент установлен факт повреждения 13 жилых домов по улицам Химиков, Гродненская, Северодвинская, Арбатская, Дружбы и Лесхозная. В результате обстрела получили ранения два мирных жителя района. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее