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Украинские силовики обстреляли из минометов территорию Авдеевского коксохимического завода

опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 14:27 Новость: тема тэги гео
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Вчера в 17.00 украинские силовики с позиций 92 отдельной механизированной бригады подвергли минометному обстрелу территорию Авдеевского коксохимического завода, в результате чего на территории завода произошло возгорание.
«Сразу после совершенного преступления артиллерийскому обстрелу подверглись наши позиции с целью спровоцировать ВС ДНР на ответный огонь. Основной задачей проведения данного теракта со стороны ВСУ было обвинение наших подразделений в обстреле объекта накануне встречи Контактной группы в Минске. Однако украинское военно-политическое руководство при осуществлении данной диверсии не задумалось о возможности экологической катастрофы в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны ДНР.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"