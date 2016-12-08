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Главная Украинские силовики обстреляли из минометов территорию Авдеевского коксохимического завода опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 14:27 Новость: тема тэги гео Вчера в 17.00 украинские силовики с позиций 92 отдельной механизированной бригады подвергли минометному обстрелу территорию Авдеевского коксохимического завода, в результате чего на территории завода произошло возгорание.

«Сразу после совершенного преступления артиллерийскому обстрелу подверглись наши позиции с целью спровоцировать ВС ДНР на ответный огонь. Основной задачей проведения данного теракта со стороны ВСУ было обвинение наших подразделений в обстреле объекта накануне встречи Контактной группы в Минске. Однако украинское военно-политическое руководство при осуществлении данной диверсии не задумалось о возможности экологической катастрофы в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны ДНР. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее