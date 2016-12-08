Украинские силовики обстреляли из минометов территорию Авдеевского коксохимического завода

Вчера в 17.00 украинские силовики с позиций 92 отдельной механизированной бригады подвергли минометному обстрелу территорию Авдеевского коксохимического завода, в результате чего на территории завода произошло возгорание.
«Сразу после совершенного преступления артиллерийскому обстрелу подверглись наши позиции с целью спровоцировать ВС ДНР на ответный огонь. Основной задачей проведения данного теракта со стороны ВСУ было обвинение наших подразделений в обстреле объекта накануне встречи Контактной группы в Минске. Однако украинское военно-политическое руководство при осуществлении данной диверсии не задумалось о возможности экологической катастрофы в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны ДНР.
Отправить комментарий