Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают наращивать военный потенциал и проводить ротацию сил и средства вдоль линии соприкосновения. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Командование "АТО" продолжает наращивать и ротировать силы и средства вдоль линии соприкосновения", - сказал он.

"На железнодорожную станцию в населенный пункт Рубежное прибыло несколько эшелонов с тяжелой бронетехникой вооруженных сил Украины, а именно это танки и САУ. Прибывшая бронетехника после разгрузки проследовала в направлении населенного пункта Луганское, преимущественно в темное время суток", - рассказал представитель оборонного ведомства Республики. Он добавил, что в район населенного пункта Червоный Жовтень прибыло пять танков Т-64.

"По имеющейся у нас информации, в район населенного пункта Золотое прибыло до роты личного состава из состава батальона оперативного назначения национальной гвардии Украины", - сказал Марочко.

"Восточнее населенного пункта Троицкое обнаружена временная огневая позиция 120-мм миномета, используемая карателями вооруженных сил Украины для совершения провокационных действий и обстрелов позиций Народная милиция Луганской Народной Республики", - продолжил майор.

"Используя "режим тишины" украинское командование продолжает проводить инженерную разведку местности. Так, выявлена работа инженерно-саперного подразделения вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Желтое, которым проводилась оценка толщины льда с целью выбора места для наведения переправы", - отметил Марочко.