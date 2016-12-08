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Главная Брифинг представителей ГКНС и Пенсионного Фонда ЛНР опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 14:33

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Государственный комитет налогов и сборов (ГКНС) ЛНР призывает работодателей отказаться от выплаты заработной платы "в конвертах", поскольку это лишит работников страхового стажа и выплат социального характера. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщила начальник отдела по администрированию подоходного налога и единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование управления налогообложения физических лиц ГКНС ЛНР Светлана Коновалова. Она напомнила, что плательщиками единого социального взноса (ЕСВ) являются работодатели, юридические лица всех форм собственности, которые используют труд наемных работников, а также физические лица – предприниматели.

"В 2016 году размер единого взноса снижен до 31 процента от суммы начисленного дохода для всех работодателей независимо от классов риска", - подчеркнула Коновалова. Она отметила, что для физических лиц – предпринимателей установлены фиксированные ставки по уплате единого взноса в зависимости от выбранной системы налогообложения. Так, для плательщиков, избравших патентную систему налогообложения, ставка ЕСВ составляет 600 российских рублей.

"Для плательщиков упрощенного налога первой и второй группы ставка составляет 800 российских рублей в месяц, для плательщиков упрощенного налога третьей группы ставка единого взноса, подлежащая к уплате, составляет 1000 российских рублей. Для плательщиков сбора при осуществлении валютно-обменных операций ставка единого взноса составляет 800 российских рублей", - напомнила Коновалова.

Предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность на общей системе налогообложения, уплачивают единый взнос в размере 15% от суммы прибыли, но не менее 800 руб. и не больше максимального размера единого взноса.

"Данная норма распространяется и на лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и являются плательщиками налога на прибыль и сельскохозяйственного налога", - уточнила представитель ГКНС.

Коновалова сообщила, что льготу по уплате единого взноса за себя имеют плательщики упрощенного налога первой, второй группы, а также плательщики патентной системы налогообложения, которые являются пенсионерами или инвалидами.

"На сегодняшний день также упрощена и подача отчетности по единому взносу от физических лиц предпринимателей за себя, который подается один раз в год", - подчеркнула она. Коновалова отметила, что, несмотря на созданные в Республике благоприятные условия для бизнеса относительно уплаты и подачи отчетности по единому взносу, в большинстве случаев при проведении проверок установлены многочисленные факты неоформленных наемных работников или выплаты заработной платы в "конвертах".

"Да, сегодня немало предприятий Луганской Народной Республики выплачивают заработную плату и добросовестно перечисляют в бюджет Республики все необходимые налоги. Однако есть и те работодатели, которые уклоняясь от социальных выплат, умышленно официально не оформляют своих наемных работников, чем лишают их в дальнейшем страхового стажа и выплат социального характера, в том числе пенсий, выплат по больничным листам и получения социальных пособий", подчеркнула представитель комитета.

"В первую очередь обращаемся к гражданам, которые работают без официального трудоустройства. Настаивайте на официальном трудоустройстве, не поддавайтесь искушению кажущихся "простоты" и "удобства" неоформленных трудовых отношений", - продолжила она.

Коновалова подчеркнула, что зарплата "в конверте" – это не только нарушение налогового законодательства, "но и иллюзия блага для того, кто ее получает".

"Ведь, не отчисляя от своего дохода части средств в Пенсионный фонд, фонды социального страхования, работник может остаться без достойной пенсии и социальных гарантий при потере трудоспособности", - пояснила она.

"В связи с этим призываем всех работодателей не допускать выплат заработных плат "в конвертах". Официально трудоустроив наемных работников и выплачивая "белую" заработную плату, вы гарантированно обеспечиваете работникам социальные права, предусмотренные Конституцией и Трудовым кодексом Луганской Народной Республики", - резюмировала представитель Госкомналогов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее