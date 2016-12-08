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Главная Украина при всем желании не сможет получить $7 млрд от "Газпрома" опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 14:45 Новость: тема тэги гео Согласно мнению опрошенных российским изданием Лента.ру экспертов, Украина не сможет получить $7 млрд. с компании "Газпром", постановление о взыскании которых вынес Киевский хозяйственный суд, на основании якобы имеющихся фактов нарушения компанией Газпром украинского антимонопольного законодательства.

Теоретически "Нафтогаз" мог бы получить компенсацию с российской компании, но у "Газпрома" нет достаточных активов на территории Украины. "Решение хозяйственного суда о взыскании штрафа и пени с "Газпрома" за нарушение местного антимонопольного законодательства действует в украинской юрисдикции и может быть применено к газовой компании в качестве карательной меры, путем ареста имущества на сопоставимую сумму или изъятия иных финансовых и материальных активов", — указывает аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.

При этом у "Газпрома" в Украине нет ни зарегистрированного юридического лица, ни недвижимости, ни даже газа, продолжает эксперт. "Крайняя мера, на которую могли бы пойти карательные инстанции — это арест транзитного газа. Но она вряд ли была бы действенной и при этом вызвала бы серьезные вопросы со стороны европейских потребителей. Более того, юридически газ принадлежит "Газпрому" только до входа в ГТС Украины", — заявляет эксперт.

Напомним, 5 декабря Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины к ПАО "Газпром" о принудительном взыскании штрафа и пени в размере более 171 млрд. грн. (около $6,8 млрд.). :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее