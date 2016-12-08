Украина является "недееспособным государством", - экс премьер-министр Франции

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен в интервью информационному агентству RT заявил, что Украина является "недееспособным государством".
"Современная Украина - недееспособное государство, которое распадается, это неустойчивая конструкция, у которой нет будущего", - сказал де Вильпен, занимавший пост премьер-министра в 2005-2007 годах.
Он также назвал катастрофичной экономическую ситуацию в стране. По его словам, остановить этот процесс должны совместно Европа и РФ.
"Экономическая и финансовая ситуация на Украине катастрофична. Есть только две силы, способные остановить это разложение: Россия и Европа. Если мы договоримся, то, вероятно, сможем помочь Украине преодолеть эту негативную динамику, предложив реформы, которые были бы выгодны всем", — добавил он.
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