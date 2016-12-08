Главная

Украина является "недееспособным государством", - экс премьер-министр Франции

опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 14:55 Новость: тема тэги гео
i
Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен в интервью информационному агентству RT заявил, что Украина является "недееспособным государством".
"Современная Украина - недееспособное государство, которое распадается, это неустойчивая конструкция, у которой нет будущего", - сказал де Вильпен, занимавший пост премьер-министра в 2005-2007 годах.
Он также назвал катастрофичной экономическую ситуацию в стране. По его словам, остановить этот процесс должны совместно Европа и РФ.
"Экономическая и финансовая ситуация на Украине катастрофична. Есть только две силы, способные остановить это разложение: Россия и Европа. Если мы договоримся, то, вероятно, сможем помочь Украине преодолеть эту негативную динамику, предложив реформы, которые были бы выгодны всем", — добавил он.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"