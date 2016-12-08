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Увеличение минимальной зарплаты обесценит гривну

опубликовано vinodelov в Чт, 08/12/2016 - 15:24 Новость: тема тэги гео
гривны

Увеличение минимальной заработной до 3,2 тыс. грн имеет существенные негативные риски. Об этом 8 декабря на заседании коллегии Львовской ОГА отметил академик Игорь Юхновский.

«Поднятие минимальной заработной платы автоматически увеличит инфляцию, цены и через некоторое время уменьшит стоимость гривны снизит стоимость сбережений людей в банках. То есть, увеличение минимальной заработной платы имеет очень сильный отрицательный риск, особенно в неорганизованном обществе», — отметил Юхновский.

По мнению академика, минимальную заработную плату надо поднимать «пиками» — для определенного типа населения, для определенных специальностей.

«Это нужно делать последовательно и очень осторожно. И смотреть на инфляцию, как она растет», — подчеркнул И. Юхновский.

Как сообщалось, согласно решению правительства с января 2017 запланировано увеличение вдвое минимальной заработной платы — до 3,2 тыс. грн.

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