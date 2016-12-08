В Харькове женщина обвиняет няню в издевательствах над ребенком

Харьковчанка обвиняет частную няню в издевательстве над своим годовалым сыном. В качестве доказательства своих слов она демонстрирует аудиозапись одного из таких рабочих дней воспитательницы. Сама же няня все обвинения отвергает.

Харьковчанка Анна рассказывает, что никаких причин не доверять нянt, которую порекомендовали знакомые, не было. И когда воспитательница проработала больше месяца, молодая мать заметила странные изменения в поведении своего годовалого сына.

«Мы играли в щекотки. Когда я подняла руку вверх, он напрягся, как думал, что его сейчас начнут бить. Это был такой характерный звоночек», — вспоминает Анна.

Именно тогда женщина и решила проверить, как на самом деле ведет себя няня, когда находится с ребенком наедине. И оставила в квартире диктофон. Прослушав запись, молодая мать была просто в шоке — няня ругала малого, не стесняясь слов.

Женщина, которую обвиняют в издевательствах над ребенком, с журналистами общаться отказалась. Мол, все это клевета и после такого стресса попала в больницу, и теперь будет защищать свое честное имя в суде. А вот ее сын, Руслан Давидян, уверен: Анна придумала все, чтобы не отдавать деньги за выполненную за работу.

«Она просто не платит людям деньги. И мама тут не единственная пострадавшая. Людям со своего цеха она делает точно такое же с теми аудиозаписями», — убеждает Руслан.

Анна же настаивает: платила работницt ежедневно. Но после этой истории ребенка на чужих людей больше не оставляет. Поэтому требует в прокуратуре наказать няню и надеется, что женщине запретят работать с детьми.

Юристы же не видят перспектив в этом деле. Ведь словесные оскорбления ребенка законом не наказываются, а за избиение малого взрослый разве что оплатит штраф.

В свою очередь, в агентствах, которые занимаются подбором нянь, советуют тщательно проверять каждую кандидатуру. Однако даже это не гарантирует безопасность малыша. Поэтому именно благодаря аудио- и видеофиксации родители смогут проконтролировать, как ведут себя нанятые ими воспитательницы.