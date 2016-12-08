Львовский академик о проекте Госбюджета-2017: Где здесь наука, черт подери?!

Академик Игорь Юхновский считает очень негативным явлением то, что в проекте Госбюджета на 2017 год нет отдельной статьи о финансировании науки.

Об этом 8 декабря Юхновский отметил на заседании коллегии Львовской ОГА, где обсуждались прогнозные показатели бюджета Львовской области на следующий год.

«Я хочу протестовать против того, что в программах Государственного бюджета нет статьи „наука“. Никто не будет смотреть на Украину, как она страдает с Россией, какая у нас заработная плата. Но все будут смотреть на Украину относительно того, какая ее наука. Человеческий капитал является важнейшим из всех капиталов государства. Он характеризуется своим интеллектом. Интеллект поражает научными достижениями. Наши научные институты не действуют, потому что в бюджете нет вовсе этой статьи», — отметил Юхновский.

В адрес премьер-министра Владимира Гройсмана академик добавил:

«Каждый мудрый человек должен заботиться о том, чтобы наука была высокой, чтобы образование было квалифицированным, чтобы рабочие и мастера были квалифицированными. Но это все дается через науку. Где здесь наука, черт подери?!».