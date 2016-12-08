Вадиму Новинскому пока нечего бояться, — Черновол

Народного депутата Вадима Новинского, которого Верховная Рада 8 декабря своим решением лишила неприкосновенности, в ближайшее время никто не будет арестовывать.

Об этом заявил политический эксперт Тарас Черновол.

«Теперь просто начнутся обычные следственные действия, от которых раньше Новинского защищал иммунитет народного депутата. По моему мнению, в Раду намеренно не вносили представление об его аресте, поскольку у следователей нет фактов, по которым можно требовать его заключения. Сейчас он будет на свободе», — отметил Черновол.

По мнению эксперта, Вадим Новинский не уедет из Украины, как это сделали после лишения неприкосновенности Александр Онищенко и Сергей Клюев.

«Убежден, что он будет ходить в парламент и будет участвовать в заседаниях, как тот же нардеп Мельничук, против которого расследуется уголовное производство. Представление об аресте Новинского на рассмотрение внесут в случае, если тот будет вмешиваться в следственные действия, или вступит в силу обвинительный приговор в отношении него. Но это очень долго. Ему пока нечего бояться», — считает Черновол.

Напомним, что Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского (фракция «Оппозиционный блок») к уголовной ответственности по ходатайству Генпрокуратуры Украины. Такое решение поддержали 228 народных депутатов.