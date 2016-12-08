На Гуцульщине объявлен карантин из-за эпидемии бешенства

На Прикарпатье, в Ивано-Франковской области, комиссия объявила карантин из-за бешенства животных. Кроме территории сел, наложен карантин и на прилегающие к ним лесные и полевые угодья.

Объявлению карантина предшествовало заседание Государственной чрезвычайной комиссии при Тисменицкой РГА, которое провел первый заместитель председателя Тисменицкой РГА Владимир Заник с участием представителей Держпродспоживслужбы, Богородчанского межрайонного отдела ГУ «Ивано-Франковский» ОЛЦ ГСЭС, управления агропромышленного комплекса, здравоохранения, Тисменицкого отдела полиции ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области и Пидпечеровского сельского совета.

Заседание созвали из-за вспышки бешенства в селе Подпечеры. Речь идет о заболеваниях домашнего пса, который погиб 5 декабря. Труп собаки был направлен в Ивано-Франковскую областную государственную лабораторию ветеринарной медицины для исследования на бешенство — результат оказался положительный.

Хозяевам собаки в целях профилактики назначен курс лечения препаратами.

Все необходимые меры безопасности проводят ветеринарная, медицинская службы района и районная организация УООР. Также разработан план мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства.