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На Гуцульщине объявлен карантин из-за эпидемии бешенства

опубликовано vinodelov в Чт, 08/12/2016 - 17:12 Новость: тема тэги гео
Вирус бешенства

На Прикарпатье, в Ивано-Франковской области, комиссия объявила карантин из-за бешенства животных. Кроме территории сел, наложен карантин и на прилегающие к ним лесные и полевые угодья.

Объявлению карантина предшествовало заседание Государственной чрезвычайной комиссии при Тисменицкой РГА, которое провел первый заместитель председателя Тисменицкой РГА Владимир Заник с участием представителей Держпродспоживслужбы, Богородчанского межрайонного отдела ГУ «Ивано-Франковский» ОЛЦ ГСЭС, управления агропромышленного комплекса, здравоохранения, Тисменицкого отдела полиции ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области и Пидпечеровского сельского совета.

Заседание созвали из-за вспышки бешенства в селе Подпечеры. Речь идет о заболеваниях домашнего пса, который погиб 5 декабря. Труп собаки был направлен в Ивано-Франковскую областную государственную лабораторию ветеринарной медицины для исследования на бешенство — результат оказался положительный.

Хозяевам собаки в целях профилактики назначен курс лечения препаратами.

Все необходимые меры безопасности проводят ветеринарная, медицинская службы района и районная организация УООР. Также разработан план мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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