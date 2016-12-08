Главная

Налоги украинских гастарбайтеров в Польше кормят польских пенсионеров

опубликовано vinodelov в Чт, 08/12/2016 - 17:36 Новость: тема тэги гео
украинские гастарбайтеры в Польше

Украинцы, которые официально работают в Польше, регулярно платят взносы в местное Управление социального страхования и этим помогают ведомству закрыть дыру, которая образовалась в бюджете после снижения пенсионного возраста в стране.

Как информирует издание «Dziennik Gazeta Prawna» в статье «Украинцы спасают Управление соцстраха. Иммигранты с Востока зарабатывают на наших пенсионеров», количество украинцев, которые платят взносы в Управление соцстрахования в течение 2016 выросла на 70%. По состоянию на конец сентября 172 тыс. граждан Украины официально работали в Польше и платили взносы в соцстрахование. Среди всех иностранцев, работающих в Польше и платящих взносы в Управление соцстрахования, украинцы составляют 64%. Это больше чем в прошлом году, когда из 188 тыс. иностранцев в Польше, украинцев было 101 тыс.

Издание отмечает, что украинцы охотно берут на работу в Польше, поскольку в стране ощущается нехватка кадров.

«Данные о количестве украинцев, которые заплатили взносы в Управление соцстрахования можно сравнить с 300 тысячами людей, которые вследствие снижения пенсионного возраста в следующем году воспользуются правом выхода на пенсию и получения помощи. Украинцы является относительно надежным источником заполнения пробела в польском рынке труда и уплаты налогов в момент, когда этот рынок и система социального обеспечения начинают ощущать последствия демографических изменений», — добавляет польская газета.

В ноябре Сейм Польши согласовал президентский законопроект о снижении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

По неофициальным данным в Польше нелегально работает более миллиона «патриотов» страны «404». Пока украинцы массово подымают экономику Польши — Украина стремительно умирает, а украинские пенсионеры вынуждены голодать и побираться по мусоркам и свалкам.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!