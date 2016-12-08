Налоги украинских гастарбайтеров в Польше кормят польских пенсионеров

Украинцы, которые официально работают в Польше, регулярно платят взносы в местное Управление социального страхования и этим помогают ведомству закрыть дыру, которая образовалась в бюджете после снижения пенсионного возраста в стране.

Как информирует издание «Dziennik Gazeta Prawna» в статье «Украинцы спасают Управление соцстраха. Иммигранты с Востока зарабатывают на наших пенсионеров», количество украинцев, которые платят взносы в Управление соцстрахования в течение 2016 выросла на 70%. По состоянию на конец сентября 172 тыс. граждан Украины официально работали в Польше и платили взносы в соцстрахование. Среди всех иностранцев, работающих в Польше и платящих взносы в Управление соцстрахования, украинцы составляют 64%. Это больше чем в прошлом году, когда из 188 тыс. иностранцев в Польше, украинцев было 101 тыс.

Издание отмечает, что украинцы охотно берут на работу в Польше, поскольку в стране ощущается нехватка кадров.

«Данные о количестве украинцев, которые заплатили взносы в Управление соцстрахования можно сравнить с 300 тысячами людей, которые вследствие снижения пенсионного возраста в следующем году воспользуются правом выхода на пенсию и получения помощи. Украинцы является относительно надежным источником заполнения пробела в польском рынке труда и уплаты налогов в момент, когда этот рынок и система социального обеспечения начинают ощущать последствия демографических изменений», — добавляет польская газета.

В ноябре Сейм Польши согласовал президентский законопроект о снижении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

По неофициальным данным в Польше нелегально работает более миллиона «патриотов» страны «404». Пока украинцы массово подымают экономику Польши — Украина стремительно умирает, а украинские пенсионеры вынуждены голодать и побираться по мусоркам и свалкам.