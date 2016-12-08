Верховная рада приняла закон о запрете ввоза из России литературы, содержащей “антиукраинские идеи”

Определять, есть ли такие идеи в той или иной книге, изданной на территории России, будет специальный экспертный общественный совет. Во всяком случае, украинсикй парламент обещает создать такой совет.

Законопроект о российских книгах с изменениями в закон «Об издательском деле» был разработан Кабмином Украины еще в сентябре, а в октябре принят в первом чтении. В четверг, 8 декабря, состоялось голосование во втором чтении, за него проголосовали 237 депутатов.

Теперь, согласно закону, все книги российского происхождения должны получить разрешение на то, чтобы быть импортированными в Украину.

Предполагается, что после принятия закона количество книг, которые позволят ввозить на украинскую территорию, ограничится десятью экземплярами на одного человека.

Напомним: на Украине уже действует запрет на российское кино (более 1000 фидьмов и сериалов запрещены к показу), на российские телеканалы (включая спортивные и детские), недавно появилась квота на русский язык в радиэфире, это, не считая «не въездных» актеров, певцов и музыкантов из России...