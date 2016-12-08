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Авдеевский коксохимзавод в результате артобстрелов снова остановил работу

опубликовано alex1943 в Чт, 08/12/2016 - 18:06 Новость: тема тэги гео
akhz
Мы сообщали о том, что 7 декабря вечером ВСУ из оккупированной ими Авдеевки открыли артиллерийский огонь по позициям армии ДНР и под этот огонь попал Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), где сразу начался пожар. В результате артобстрела завод оказался обесточенным и полностью остановил свою работу.

Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 8 декабря, сообщил генеральный директор предприятия Муса Магомедов: «Ситуация на 11:35: Полная остановка завода и электро/теплогенерации. До сих пор нет разрешения СЦКК на начало ремонтных работ. ГосЧС и ОБСЕ уехали в 11:00 из-за отсутствия разрешения СЦКК. Энергетики ДТЭК готовы приступить к работе, но не могут этого сделать без саперов и ОБСЕ».

Из-за остановки АКХЗ, который фактически отапливает большую часть города Авдеевка, отопления лишились жилые кварталы.

Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса. С начала войны, развязанной Киевом на территории Донбасса, завод останавливался 13 раз. На его территории разорвалось более 320 снарядов, девять работников завода погибли, более 50 человек были ранены.

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