Земля из греческой Спарты доставлена в ДНР, на могилу легендарного командира батальона «Спарта»

Сосуд с землей из города Спарта на территорию Донецкой Народной Республики привезла член антифашистского движения Греции, профессор института Достоевского Мария Калиба Прифти. Вот что она сказала по поводу этой символической акции: «Как вы знаете, Моторола был командиром батальона „Спарта“, поэтому мы решили, что будет, кстати, привести землю из региона Спарты и возложить ее здесь, на его могиле».

Активистка антифашистского движения сравнила Героя ДНР Арсения Павлова с участником Греко-Персидских войн, царем из Спарты — Леонидом, который, как и «Моторола» сражался за свободу своего народа.

Напомним: легендарный командир батальона «Спарта» Арсений Павлов, известный под позывным «Моторола», погиб 16 октября 2016 года. Неизвестные террористы взорвали лифт, в котором он поднимался к себе в квартиру к жене и двум маленьким детям.