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Молодая гвардия шагает по миру: в Луганске развернули огромную копию Знамени Победы

опубликовано vinodelov в Чт, 08/12/2016 - 18:26 Новость: тема тэги гео
знамя победы

В четверг, 8 декабря, в столице Луганской народной республике, на родине знаменитой организации «Молодая гвардия» стартовала патриотическая акция в рамках проекта «Марш Победы — Молодая гвардия шагает по миру».

Этот международный проект — инициатива администрации Владимирской области (РФ) и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Активисты из ЛНР и Российской Федерации развернули у памятника воинам-освободителям в Луганске копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.

По словам координатора проекта Павла Григорьева, главный смысл этой акции — не позволить ревизионистам всех мастей переписать и переврать историю. Ведь именно этим сегодня упорно занимаются украинские националисты, насаждая исторические мифы в головах молодых людей, в том числе и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Начальник отдела молодежи Министерства культуры и спорта ЛНР Роман Олексин подчеркнул, что Луганск рад сегодня принимать братьев из Российской Федерации, которые инициировали этот международный проект.

«Для нас это очень важно, потому что в следующий год — это год 75-летия со дня создания Молодой гвардии», — отметил Роман Олексин.

Акция продолжится в России и странах бывшего СССР, где будут проводиться мероприятия, рассказывающие о совместной истории и победах народов Советского союза на фронтах и в мирное время.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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