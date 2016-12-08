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В Киеве нашли квартиру-склад бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова

опубликовано vinodelov в Чт, 08/12/2016 - 20:09 Новость: тема тэги гео
книги

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает временно исполняющий обязанности начальника Нацполиции Украины Вадим Троян, который опубликовал фотографии ценных находок в квартире: оружие, удостоверения, огнестрельное и холодное оружие, старинные книги в дорогих окладах с эмалевыми миниатюрами, картины знаменитых и дорогих художников, в том числе и портрет самого Азарова и т. д. Квартира находится в Дарницком районе Киева.

Вот что пишет Троян: «Получив все разрешительные документы, оперативники вместе с адвокатом зашли в квартиру. Десятки икон и религиозных книг, датированных 19 веком, оригиналы (согласно выводам экспертов) произведений живописи Ильи Репина, Василия Тропинина и Никоса Сафронова. А еще столовое серебро, памятные монеты, наградное оружие с разрешениями на имя „премьер-беглеца“ и даже казацкая сабля…» — Так описывает найденное глава Нацполиции Украины. Он утверждает, что по предварительным данным, стоимость найденного оценивается в несколько миллионов долларов США. В среду, 7 декбря, суд арестовал киевскую квартиру и три земельных участка экс-премьера Николая Азарова.

Напомним: Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины во времена президентства Виктора Януковича. До этого был депутатом Верховной рады и занимал разные государственные должности в правительстве Януковича. Во время евромайдана, как и президент Янукович, бежал за пределы Украины.

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