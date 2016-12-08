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Украина недооценила Россию и стала неинтересна ЕС — арабский журналист

опубликовано vinodelov в Чт, 08/12/2016 - 20:18 Новость: тема тэги гео
Украина недооценила Россию и стала неинтересна ЕС — арабский журналист

Главный редактор издания «Украина по-арабски» Мухаммад Фараджаллах, говоря о стране победившего майдана, отмечает, что Украина переоценила Европейский союз и недооценила Россию. Разумным решением было бы искать свой интерес в сотрудничестве с соседями, от этого бы была обоюдная польза, считает он. Однако официальный Киев, по выражению журналиста, десять лет «бегал за удочкой» с безвизовым режимом.

В то же время Евросоюз использовал Украину в своих целях, и, поняв, что она неинтересна, а Россия легко обходит санкции, потерял к ней интерес. «Европа поняла, что все санкции, наложенные на Россию, она сможет обходить. То, что ваши СМИ не говорят — на днях Финляндия и Норвегия уже отменили санкции, а нам об этом не говорят. То, что Россия имеет мощнейших союзников на Ближнем Востоке, начиная с Египта, Ливии и дальше, нам не говорят. Нам представляют Россию как глупую — нет, мы должны понимать, кто у нас сосед и искать наш интерес. Я не понимаю политику страны, которую 10 лет манят безвизовым режимом», — заявил Фараджаллах.

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___Бандеровская идеология

опубликовано MENA_UFA (не проверено) в Чт, 08/12/2016 - 20:27

___Бандеровская идеология такова, что принять её могут приемуществено умствено не сильные люди, либо ум нелюбящие
напрягать.
___А такие люди в политике ничего не понимают и, обычно,
ничего не хотят понимать -- они живут лозунгами и призывами.
(Какой ум имел Бандера-Попель, если он поверил, что ведущий
захватническую войну Гитлер предоставит независимость Украине!).

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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