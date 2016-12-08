Последствия обстрела г.Донецка. Пострадала женщина - ветеран ВОВ

В ночь на 8 декабря массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ вновь подвергся Куйбышевский район Донецка. Есть раненые. Повреждения различной степени тяжести получили более 10 жилых домов, объекты инфраструктуры, коммуникации.
«Сегодня в очередной раз подвергся обстрелу пригород Донецка. Было десять попаданий. Среди пострадавших двое гражданских лиц: мужчина и женщина, женщина ветеран Великой Отечественной Войны. Обстрел производился из артиллерийских орудий калибра 122 мм и 152 мм. Хотелось бы заявить об увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Это преступно. Таким образом Украина вообще отказывается выполнять Минские договоренности», — заявил, комментируя обстрел заместитель начальника управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.