Главная

Последствия обстрела г.Донецка. Пострадала женщина - ветеран ВОВ

опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 20:35
Аудио&Видео:  тема: география: организации: содержание: рубрики:

В ночь на 8 декабря массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ вновь подвергся Куйбышевский район Донецка. Есть раненые. Повреждения различной степени тяжести получили более 10 жилых домов, объекты инфраструктуры, коммуникации.
«Сегодня в очередной раз подвергся обстрелу пригород Донецка. Было десять попаданий. Среди пострадавших двое гражданских лиц: мужчина и женщина, женщина ветеран Великой Отечественной Войны. Обстрел производился из артиллерийских орудий калибра 122 мм и 152 мм. Хотелось бы заявить об увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Это преступно. Таким образом Украина вообще отказывается выполнять Минские договоренности», — заявил, комментируя обстрел заместитель начальника управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
»

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"