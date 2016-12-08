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Главная Последствия обстрела г.Донецка. Пострадала женщина - ветеран ВОВ опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 20:35

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: В ночь на 8 декабря массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ вновь подвергся Куйбышевский район Донецка. Есть раненые. Повреждения различной степени тяжести получили более 10 жилых домов, объекты инфраструктуры, коммуникации.

«Сегодня в очередной раз подвергся обстрелу пригород Донецка. Было десять попаданий. Среди пострадавших двое гражданских лиц: мужчина и женщина, женщина ветеран Великой Отечественной Войны. Обстрел производился из артиллерийских орудий калибра 122 мм и 152 мм. Хотелось бы заявить об увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Это преступно. Таким образом Украина вообще отказывается выполнять Минские договоренности», — заявил, комментируя обстрел заместитель начальника управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее