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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 8 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 20:39

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинская армия за минувшие сутки 1066 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом на состоявшемся сегодня брифинге сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. «Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские боевики 1066 раз нарушили режим прекращения огня», — сказал замкомандующего. По данным командования, с позиций противника было выпущено 146 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм, 567 мин калибрами 82 и 120 мм, а также 980 боеприпасов из различного типа гранатометов. Кроме того, применялись вооружение БМП и стрелковое вооружение.

Под огнем противника оказались поселки Трудовские, Старомихайловка, Александровка на западе Донецка, Еленовка к юго-западу от столицы, Куйбышевский район города, села Васильевка, Спартак, Жабичево Ясиноватского района, Новоласпа, Коминтерново, Ленинское Новоазовского района на юге страны, Докучаевск и окрестности Ясиноватой.

Напомним, что ночью украинская армия обстреляла Куйбышевский район столицы Республики. По данным местных властей, повреждения получили 13 домов, в том числе многоквартирные. Кроме того, в районе было нарушено электро- и газоснабжение. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее