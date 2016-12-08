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Главная Копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров развернули в Луганске опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 20:45

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Молодежные активисты ЛНР вместе с общественными деятелями России развернули у памятника воинам-освободителям в Луганске копию Знамени Победы площадью 200 кв. м. в рамках акции "Марш Победы - Молодая гвардия шагает по миру". Международный патриотический проект "Марш Победы – Молодая гвардия шагает по миру" стартовал в Луганске 8 декабря с выступления Владимирского академического областного драматического театра.

"Точка отчета международного патриотического проекта "Марш Победы – Молодая гвардия шагает по миру" берет начало именно от вас", - подчеркнул координатор международного общественно-патриотического проекта Павел Григорьев.

"Главный смысл акции - не дать переписать историю, сила в правде. За нами правда", - пояснил координатор проекта.

Начальник отдела молодежи Министерства культуры спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин отметил, что Луганщина гордится тем, что такой масштабный проект стартует именно с Родины Молодой гвардии.

"Нам очень приятно сегодня принимать наших братьев из Российской Федерации, которые инициировали такой международный проект, - отметил он. - Для нас это очень важно, потому что в следующий год – это год 75-летия со дня создания Молодой гвардии".

Он пояснил, что акция продолжится в городах России и странах бывшего СССР, где организаторы проекта будут проводить различные патриотические мероприятия и организуют представления Владимирского академического областного драматического театра. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее