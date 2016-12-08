Главная

Самые маленькие зарплаты, зато больше всего общин — Гройсман на Тернопольщине

опубликовано vinodelov в Чт, 08/12/2016 - 21:06 Новость: тема тэги гео
Гройсман

В четверг, 8 декабря, Тернопольскую область почтил вниманием глава правительства Владимир Гройсман. Сначала он «распечатал» местный аэропорт, давненько не видел настоящих самолетов. Позже киевского гостя отправили в колхоз экс-регионала Крижовачука, куда возят всех премьеров и президентов Украины.

Вдохновленный поездкой господин Гройсман похвалил Тернопольщину за успехи в так называемой «децентрализации».

Тернопольщина является лидером в объединении территориальных общин. Здесь уже создано 26 объединенных территориальных общин, еще 10 в процессе объединения, — заявил премьер-министр Украины.

При этом премьер добавил, что для получения результатов «децентрализации», то есть процесса передачи части функций и полномочий центральных органов власти органам местного самоуправления, необходимо много работать.

«Децентрализация» — это возможность, которую мы сегодня с вами используем. Мы изменили систему финансирования области беспрецедентно. Есть сотни миллионов гривен, которые направляют на строительство объектов, модернизацию. Но понятно, что под лежачий камень вода не течет. И наличие только денег — это еще ничего не значит. Очень трудно надо работать для того, чтобы получить результат», — сказал премьер-министр.

По его словам, для граждан на местах «децентрализация» должна быть не просто словом, а, прежде всего, означать «нормальную работу, нормальную школу, нормальную охрану здоровья — убраны и отремонтированы дороги, созданный бассейн или другие условия для качественной жизни».

На самом деле, успехов в реформе никак не чувствуют рядовые жители Тернопольщины. У них, как и раньше, самая низкая в стране зарплата и самый высокий уровень безработицы.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!