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О перспективах расследования коррупции президента Украины Порошенко американскими прокурорами

опубликовано vinodelov в Чт, 08/12/2016 - 21:10 Новость: тема тэги гео
порошенко

Министерство юстиции США, получив компромат на президента Украины от депутата Верховной рады Александра Онищенко, может начать собственное расследование коррупции Петра Порошенко. Об этом в комментарии украинскому телеканалу заявила бывший помощник американского прокурора Марта Берш, известная тем, что расследовала и довела до суда дело украинского экс-премьера Павла Лазаренко и добилась его осуждения за отмывание денег.

Вот что сказала Марта Берш: «В Америке бы назначили специального прокурора, как это было в случае с Уотергейт. Это было бы вероятнее, чем поручать проведение расследования Департаменту юстиции и Генпрокурору, ибо последний назначается президентом. Поэтому назначили бы специального прокурора, который является независимым… Я почти ничего не знаю о том, кому Онищенко в США передал эту информацию. Предполагаю, это ФБР. Если он действительно это сделал, ФБР проверит информацию, определит, есть ли какие-то нарушения американского закона, например, отмывание денег. И кстати, если ФБР таки начнет расследование, оно будет конфиденциальным, а не публичным».

Напомним: на Украине да и за ее пределами разгорается скандал, главным фигурантом которого является президент Порошенко. Депутат Верховной рады, по совместительству олигарх Александр Онищенко обвиняет президента Украины в подкупе депутатов, утверждая, что передал собранный на Порошенко компромат спецслужбам США.

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