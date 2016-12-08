О перспективах расследования коррупции президента Украины Порошенко американскими прокурорами

Министерство юстиции США, получив компромат на президента Украины от депутата Верховной рады Александра Онищенко, может начать собственное расследование коррупции Петра Порошенко. Об этом в комментарии украинскому телеканалу заявила бывший помощник американского прокурора Марта Берш, известная тем, что расследовала и довела до суда дело украинского экс-премьера Павла Лазаренко и добилась его осуждения за отмывание денег.

Вот что сказала Марта Берш: «В Америке бы назначили специального прокурора, как это было в случае с Уотергейт. Это было бы вероятнее, чем поручать проведение расследования Департаменту юстиции и Генпрокурору, ибо последний назначается президентом. Поэтому назначили бы специального прокурора, который является независимым… Я почти ничего не знаю о том, кому Онищенко в США передал эту информацию. Предполагаю, это ФБР. Если он действительно это сделал, ФБР проверит информацию, определит, есть ли какие-то нарушения американского закона, например, отмывание денег. И кстати, если ФБР таки начнет расследование, оно будет конфиденциальным, а не публичным».

Напомним: на Украине да и за ее пределами разгорается скандал, главным фигурантом которого является президент Порошенко. Депутат Верховной рады, по совместительству олигарх Александр Онищенко обвиняет президента Украины в подкупе депутатов, утверждая, что передал собранный на Порошенко компромат спецслужбам США.