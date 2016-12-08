Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Реформы МВФ привели к национальной забастовке в Греции опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 21:12 Новость: тема тэги гео Полная финансовая зависимость от западных стран, нищета и развал собственной экономики, вот результаты так называемых реформ, которые навязали Греции лидеры ЕС совместно с МВФ. Все больше и больше греков начинают понимать всю гибельность заключенных соглашений и организуют массовые акции протеста. Сегодня, ведущие профсоюзы Греции начали всеобщую забастовку. Это уже привело к параличу нескольких ключевых отраслей экономики страны.

Забастовщики протестуют против сокращений заработной платы и увеличения уровня налогов. В Афинах и других городах Греции остановлено движение метро и другого общественного транспорта. Не работают министерства, государственные учебные заведения и больницы.

"Мы реагируем на репрессивные меры жесткой экономии, бедность и нищету. Мы еще раз сталкиваемся с абсурдными требованиями со стороны кредиторов", - такое сообщение опубликовали в ведущем профсоюзе GSEE.

Участие в забастовке в Греции принимают государственные служащие, сотрудники банков, моряки торгового флота, железнодорожники, врачи. "Если новые меры жесткой экономии примут, это будет означать дополнительное налогообложение товаров и сокращение государственных расходов на зарплаты и пенсии на 5,7 миллиардов евро", - отмечают руководители GSEE.

Кроме того, в Греции отсутствует радио и телевещание: журналисты устроили забастовку, а каналы транслируют лишь развлекательные передачи и фильмы. Новостей нет. Также бастуют сотрудники государственного новостного агентства ANA-MPA. Так журналисты выступили против пенсионной реформы и 50% уровня безработицы в СМИ.

Кредиторы Греции – ЕС и МВФ – требуют пересмотреть трудовое законодательство, чтобы проводить забастовки, разоряющие корпорации, было сложнее. Также они настаивают на сокращении персонала на предприятиях в Греции.

Судя по всему, тот же сценарий ожидает в недалеком будущем еще одну страну, которую так «успешно» реформирует сегодня Запад и МВФ, а именно Украину, сроки выплат по долгам у которой также не за горами. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее