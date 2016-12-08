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Главная Газпром подписал контракт на строительство первой нитки "Турецкого потока" опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 21:18 Новость: тема тэги гео Компания South Stream Transport B.V. подписала контракт с компанией Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток" с опционом на укладку второй нитки. Об этом говорится в официальном собщении Газпрома.

"По контракту Allseas должна уложить по морскому дну более 900 км трубы. Для выполнения этой работы компания планирует задействовать новое крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия", - сообщает ведомство. Allseas приступит к укладке первой нитки во втором полугодии 2017 года. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее