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Газпром подписал контракт на строительство первой нитки "Турецкого потока"

опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 21:18 Новость: тема тэги гео
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Компания South Stream Transport B.V. подписала контракт с компанией Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток" с опционом на укладку второй нитки. Об этом говорится в официальном собщении Газпрома.
"По контракту Allseas должна уложить по морскому дну более 900 км трубы. Для выполнения этой работы компания планирует задействовать новое крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия", - сообщает ведомство. Allseas приступит к укладке первой нитки во втором полугодии 2017 года.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"