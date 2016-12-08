На Винничене молодая мать задушила своего новорожденного ребенка

Этот случай потряс жителей города Хмельника Винницкой области. 34-летняя замужняя женщина и мать двоих детей собственными руками задушила новорожденного ребенка.

Работала женщина в магазине. В этот день, как обычно, пришла на работу. Беременность свою она скрывала, говоря, что начала полнеть, поскольку имеет проблемы со здоровьем. Придя на работу, она закрылась в туалете. Сотрудники думали, что женщине стало плохо и даже успели вызвать скорую помощь. Но через какое-то время она оттуда вышла, как ни в чем не бывало. Когда коллеги обнаружили в мусорном ведре в полиэтиленовом пакете мертвое тело младенца, женщина пыталась объяснить это тем что девочка родилась мертвой. Это поначалу предполагали и врачи скорой помощи. Однако экспертиза показала, что малышка появилась на свет живой, но была задушена руками собственной матери.

Зачем она это сделала, женщина объяснить не может. Но люди сделали вывод, что причиной были социальные проблемы, хотя сама семья характеризуется положительно.

Накануне другая молодая мама в Киеве, уйдя из дому на 9 дней, оставила двоих своих малышей запертыми в квартире. В итоге годовалый мальчик умер с голоду, а двухлетняя девочка с признаками дистрофии сейчас находится в реанимации.

Пока мужья одних украинских женщин убивают детей в Донбассе, другие украинские женщины также хладнокровно убивают своих детей.