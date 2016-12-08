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Украинского «героя АТО», который позировал с отрубленной рукой донецкого ополченца, ждет возмездие

опубликовано vinodelov в Чт, 08/12/2016 - 21:34 Новость: тема тэги гео
Эдмонд Саакян садист-каратель

Интернет шокировало фото известного днепропетровского адвоката, украинского боевика-участника «АТО» Эдмонда Саакяна. Нелюдь в военной форме с удовольствием позирует на фоне автомобиля, к запасному колесу которого прикреплена отрубленная рука донецкого ополченца.

Эту фотографию разместила на свой странице в социальной сети жена военнослужащего украинской армии Светлана Саакян. Комментируя снимок с отрубленной рукой, она уточняет, что-де так их учили американские инструкторы.

Журналисты, которые нашли эту фотографию в сети, сообщают, что она была сделана еще в 2014 году.

На бахвальство украинских садистов отреагировал российский бизнесмен Алекс Крепчинский, который в свое время вывез из Киева семью девочки, на которую напали 9 мая украинские нацисты из-за Георгиевской ленты. Бизнесмен обратился к интернет-сообществу с просьбой за вознаграждение сообщить о месте реальной дислокации Эдмонда Саакяна. Уже установлено, что последний не только убивал, издевался над трупами военных и мирных граждан, но и занимался мародерством.

Известно, что Эдмонд Саакян родился 17. 03. 1966 г. в городе Тбилиси Грузинской ССР ИНН 2418206157. Автомобиль Subaru Tribeca АЕ 0022 ВМ. Последнее время жил в Днепропетровской области. Точнее — Магдалиновский р-н, село Ждановка, улица Ленинская, 25 А. Место сегодняшнего проживания садиста уточняется. По предварительным данным он зверствовал люто и лично расстреливал безоружных людей. Тех, кто поможет определить теперешнее место дислокации этого садиста-убийцы, ждет вознаграждение.

Эдмонд Саакян садист-каратель

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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