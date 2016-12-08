Жители поселка возле Киева протестуют против нового жилого комплекса

Жители пгт. Коцюбинское, что под Киевом, высказываются против строительства в их населенном пункте новых жилых домов. Люди боятся, что инфраструктура поселка просто не выдержит 8000 новых жителей. Ведь в поселке есть только одна дорога, а детские сады и без того переполнены.

Застройщик жилого комплекса «Атлант» считается надежным игроком на рынке, ведь его жилище можно увидеть в четырех странах мира и в 18 городах Украины.

«Там свежий воздух, комплекс расположен недалеко от заповедника. Очень хорошая инфраструктура. В Коцюбинском уже есть два детских сада, школа и лицей. К тому же, планируется построить еще государственный и частный сады», — рассказывает менеджер компании по продажам.

Но вот сами жители Коцюбинского рассказывают иначе: инфраструктура совершенно не готова к тому, чтобы принять новых жильцов. В частности, глава поселка Ольга Матюшина убеждена, что жилой комплекс станет тяжелым бременем для поселка. Мол, еще в 2008 году ее предшественник Вадим Садовский при поддержке местных депутатов изменил целевое назначение промышленной земли на участки под застройку, которые и передали «Атланту».

«Уже в то время вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым все коммуникации должны обеспечить местные власти. А это и теплосети, и коллектор, и электроснабжение», — рассказывает Ольга Матюшина.

А бывшая депутат поселкового совета Ирина Федорив отмечает, что в очереди к двум действующих садам уже записаны сотни местных детей.

Зато в «Атланте» только удивляются, потому что не видят ничего плохого в развитии города.

«Мы даем рабочие места коцюбинчанам, ведь они работают у нас на объекте. Мы делаем там дороги. Уже разработан проект детского сада на 70 мест. Мы готовы построить там садик, но дайте нам возможность это делать», — говорит представитель «Атланта» Александр Шубин.

Однако, как выяснилось, возможный крах инфраструктуры — не самое худшее, чего стоит бояться коцюбинчанам и инвесторам комплекса. На территории Коцюбинского действует колония свободного поселения, где находится до полутора сотен заключенных. Сейчас на эту территорию планируют переселить из Киева Лукьяновское СИЗО, где содержится более двух тысяч человек.

Ольга Матюшина отмечает: вспоминая громкие дела и многочисленные митинги под стенами «Лукьяновки», можно только представить, что ждет жителей поселка.

К тому же, в случае чрезвычайной ситуации двое участковых полицейских, работающих в Коцюбинском, просто не смогут защитить людей.

Однако в ЖК «Атлант» такой проблемы не видят.

«Люди, которые проживают возле Лукьяновского СИЗО, категорически против, чтобы его куда-то переносили. Ведь они там имеют своеобразный заработок — сдают квартиры, открывают кафе. Я думаю, что никакого переноса не будет», — убежден Александр Шубин.