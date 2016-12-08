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Главная Новая телевышка на горе Карачун — это обычная пиар акция Порошенко опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 22:08

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сигнал с новой телевизионной вышки с горы Карачун возле Славянска, восстановленной и открытой с участием Петра Порошенко, не достигает территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил 8 декабря в ходе пресс-конференции в Донецке заместитель министра информации ДНР Игорь Антипов.

«Это обычная пиар-акция, которая не принесла никаких результатов! Подтверждение моих слов — сегодняшние публикации даже в украинских СМИ, из которых ясно, что сигнал с вышки, установленной на горе Карачун, не достигнет территории Донецкой Народной Республики. Помпезность с запуском этой вышки, присутствие Порошенко не стоят ничего, у вышки не те технические параметры, передатчики из Польши не соответствуют формату вещания, соответственно, при этом теряется мощность. К тому же, это аналоговый сигнал, а больше половины нашей аудитории смотрят кабельное телевидение. Вряд ли кто-то захочет вертеть на крыше свои антенны, чтобы ловить сигнал с Карачуна», — сказал заместитель министра информации ДНР Игорь Антипов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее