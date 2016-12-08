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Котельная на альтернативном топливе травит харьковчан, некоторые даже выехали...

опубликовано vinodelov в Чт, 08/12/2016 - 22:28 Новость: тема тэги гео
дым

Нынешней зимой центр Харькова превратился в зону экологического бедствия. Дело в том, что Научно-исследовательский институт лесного хозяйства имени Г. Н. Высоцкого еще прошлой зимой установил котельную на дровах — откликнулся, так сказать, на призывы майданной власти использовать альтернативные виды топлива, чтобы обрести долгожданную энергетическую независимость.

Теперь жители ул. Чайковской (Киевский район, примыкает к улице Пушкинской) уже второй год при наступлении холодов не могут свободно дышать. Оказывается, при установке новой отопительной системы были нарушены нормативы. Дымовые трубы установили всего в 10 метрах от жилых домов. Как предприятию, устанавливающему котельную, удалось получить такое разрешение, остается только догадываться. Но это еще не все. Очевидцы говорят, что в котельной часто сжигают мусор, а для удобства розжига используют зажигательные смеси неизвестного происхождения. Из-за этого дым приобретает едкий запах. Люди с заболеваниями органов дыхания, астматики страдают больше всех.

Жильцы дома по ул. Чайковской уже сбились со счета своих обращений в разные контролирующие органы. Были написаны жалобы в экологическую инспекцию, санэпидемстанцию, горсовет, прокуратуру и полицию, но поставить точку в вопросе загрязнения воздуха так и не удалось. Некоторые жильцы, у кого есть такая возможность, выехали из опасного микрорайона, поскольку не хотят, чтобы их дети и они сами травились неизвестными веществами, ведь не ясно, какие будут последствия.

На сегодня ситуация обострилась в виду сильных морозов. Дым просачивается даже через закрытые пластиковые окна. Жильцы готовят обращение в суд.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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