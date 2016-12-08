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Главная Сводка событий Новороссии за 8 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 22:48

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинские силовики в прошедшие сутки открывали огонь в районе пункта пропуска "Майорск" под Горловкой. По словам Эдуарда Басурина это послужило поводом для вызова паники и создания напряженности среди мирных граждан. ОБСЕ зафиксировала РСЗО "Град" и артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков вне мест хранения отведенного вооружения. Также со стороны украинских силовиков в местах, предназначенных для отведенной техники, по-

прежнему отсутствуют 12 РСЗО "Град", шесть противотанковых пушек "Рапира" и буксируемые гаубицы "Мста-Б".

Глава МИД Украины Павел Климкин в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил о необходимости размещения полицейской миссии в Донбассе с целью урегулирования конфликта. "Мониторинг границы с Россией со стороны миссии ОБСЕ необходим, и это должно рассматриваться в контексте минских договоренностей, которые должны быть выполнены. Помимо этого, нам нужна и полицейская миссия, которая будет развертываться на конфликтных территориях. Выступление Климкина транслировалось на интернет-сайте ОБСЕ.

Сергей Лавров заявил о необходимости прекратить саботаж минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. Российский министр, выступая на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Гамбурге, подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта возможно лишь на основе выполнения минского комплекса мер и резолюции Совета безопасности ООН 2202. "Надо прекратить саботаж этих решений, согласно которым нет альтернативы прямым переговорам Киева и Донбасса в

рамках контактной группы при поддержке Нормандского формата.

Число пострадавших в результате ночного обстрела Куйбышевского района Донецка увеличилось до двух человек. Ранее в Минобороны ДНР сообщили, что минувшей ночью подвергся обстрелу Куйбышевский район Донецка. Ранен мирный житель, повреждены около десяти домов.

Пленные в Донбассе получили шанс встретить новогодние праздники дома. Таков главный итог заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако нерешенным остается ряд вопросов, в том числе водоснабжение Луганской области, снятие экономической блокады региона и напряженность у линии соприкосновения. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее