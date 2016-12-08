Только на оценке активов обанкротившихся банков украдено 300 млрд грн, — нардеп

Злоупотребления при оценке активов обанкротившихся банков Фондом гарантирования вкладов оцениваются в более чем 300 миллиардов гривен. Такое заявление сделал народный депутат Украины Иван Крулько.

В частности, народный избранник подчеркнул, что Национальный Банк Украины под руководством Валерии Гонтаревой умышленно довел до банкротства Банк Хрещатик, чтобы забрать клиентов в банк, конечным бенефициаром которого является президент Петр Порошенко.

«Если проанализировать банкротство банков, то увидим, что были и так называемые „конверты“, которые надо было закрывать. Но были и совершенно надежные банки, которые умышленно обанкротил Национальный Банк, где руководит госпожа Гонтарева, которая является бизнес-партнером Президента Украины. Банк Хрещатик, 25 процентов которого принадлежало общине Киева, был обанкрочен умышленно. Оттуда были выведены все основные клиенты. Эти клиенты перешли в Международный Инвестиционный Банк (МИБ). Если посмотреть в электронную декларацию Порошенко, то он там указал, что он является конечным бенефициаром, то есть, владельцем банка МИБ, куда и перешли клиенты банка Крещатик. С этого нужно делать выводы, что происходит сегодня в стране».

Как еще один пример масштабного злоупотребления народный депутат привел оценку имущества обанкротившихся банков Фондом гарантирования вкладов. «Все активы обанкротившихся банков, которые достигали 400 млрд гривен, другая структура, Фонд гарантирования вкладов, которую возглавляет еще один бизнес-партнер этой команды господин Ворошилин, оценила в 99 млрд гривен. 300 млрд гривен „распылили“ лишь на одной отметке», — заявил он.