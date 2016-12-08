Россия сейчас пытается делать все так, чтобы каким-либо образом дестабилизировать ситуацию на Украине, даже через историю с депутатом Александром Онищенко. Но напугать людей тем, что в парламенте берут взятки, в стране, где почти все берут взятки, почти невозможно.

Об этом заявил народный депутат от фракции БПП Александр Бригинец.

«Чтобы политизировать свое дело, Онищенко мог нанести удар только по президенту Украины, что он и сделал. Ведь свою защиту, в частности в деле газовых махинаций, депутат-беглец мог выстроить только так», — отметил Бригинец.

Нардеп добавляет, что в частности на основании обнародованных Онищенко записей, нельзя открыть ни одну уголовное дело. Поэтому не верю, что Онищенко имеет документы, которые бы подтвердили все его заявления.

«Лично я не верю, что Онищенко имеет документы, подтверждающие подкуп большой группы депутатов. Может он и имеет какие-то доказательства, но этого компромата не так много, как он рассказывает. К тому же, мы не имеем подтверждения от иностранных спецслужб о передаче им соответствующих документов», — отметил Бригинец.

Депутат также считает, что такие дела должны рассматриваться исключительно внутри страны. Зато через иностранные СМИ сейчас прослеживается попытка создать информационный шум.

«Я считаю, что Онищенко пытался придать этому делу международного ракурса и привести к международному расследованию», — уверен нацист Бригинец.