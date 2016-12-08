На сцене донецкой муздрамы впервые «театр абсурда», и это стоит посмотреть!

Донецкая муздрама умеет удивлять зрителей постановками спектаклей как классических, так и современных, но в этот раз новый спектакль здесь решили «обкатать» на журналистах, устроив предварительный пресс-показ. Причина проста: на сцене впервые — «театр абсурда», что отражено и в странном названии спектакля: «Навсегда-навсегда…».

Сцена — Малая, а страсти на ней бушуют большие, потому что тема вечная: «Нас выбирают, мы выбираем, как это часто не совпадает…». Потому что о «любви-нелюбви» и том абсурде, в который превращается жизнь, когда «назло» и «в отместку»…

Сценический антураж — минимальный: черно-белый и немного «цветного телевизора». Плюс музыкальное оформление — от Чайковского до современной эстрады. Плюс первоначальная оторопелость «акул пера» от происходящего и безоговорочное понимание происходящего в конечном счете. Потому что, кто не проходил в своей жизни через «любовь-нелюбовь», пусть бросит камнем в автора. Автор — российский драматург и прозаик Ксения Драгунская, режиссер постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств Василий Маслий.

Соучастников сценического действия надо назвать поименно, поскольку «соучастие» прекрасно во всех смыслах. Итак: «театр абсурда» на донецкой сцене проживают: заслуженный артист Владимир Швец, а также актеры Елена Лесогорова, Иван Бессмолый, Михаил Бовдуй, Максим Селиванов, Альбина Терехова и Дмитрий Федоров. Последний — в роли Александра Сергеевича Пушкина и контуженного на войне паренька — тезки «солнца русской поэзии» (см. коллективное фото «соучастников»).

В общем, «Навсегда-навсегда…» в донецкой муздраме посмотреть стоит, тем более, что премьера назначена на новогодние праздники — на 3 января близкого уже 2017 года.

К слову, к премьере приложил руку авангардный питерский художник Алексей Сергиенко. Объяснил свое «соучастие» так: Потому что с детства помню историю, которую мне рассказывала моя бабушка-блокадница о том, как во время блокады в Ленинграде работала консерватория, проходили спектакли в театрах. Считаю, что культура — это фундамент любого общества и пока она есть, народ непобедим!».

Собственно, это и доказывает сегодня блокадный Донбасс вместе с прифронтовым театральным Донецком.