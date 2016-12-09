Процесс над Новинским принесет Украине только позор, — Евгений Червоненко

Дело о преступлениях Вадима Новинского не имеет никаких юридических оснований. Процесс над депутатом с «Оппозиционного» блока Украине ничего, кроме позора, не принесет.

Такое заявление сделал экс-министр транспорта, бывший губернатор Запорожской области Евгений Червоненко.

Экс-чиновник объяснил, почему сегодня депутаты проголосовали за привлечение к ответственности Новинского: «Я не ожидал такого цинизма. Все юристы не просто смеются, а говорят, что им противно. В этом деле вообще нет юридических оснований. Голосовали за привлечение к ответственности потому, что сработали два фактора. Первый — это обнародование деклараций. Все думали, что е-декларация — это нулевая декларация и обнародовали их. А Порошенко теперь повесил на всех на крючок. Второй фактор — это пленки Онищенко. Все решили не ссориться с властью, чтобы не быть следующими фигурантами дел».

Евгений Червоненко убежден, что громкий процесс над депутатом задуман для отвлечения внимания общества от провалов власти.

«Мне кажется, что нам бросили долгоиграющее дело для отвлечения. Будто знали, что будут пленки Онищенко и будет трагедия в Княжичах. Или это вымогательство денег, или что-то другое, но выглядит оно очень неприятно. Те, кто лезет в вопросы церкви, всегда находит проблемы. Для того чтобы замять нелепости в Княжичах, вытаскивают пистолеты Азарова. Достаточно обманывать людей. Я считаю, что в такое трудное время, когда у нас „агрессия со стороны России“ и презрение Запада, надо сплотиться и думать не о себе», — подчеркнул политик.

Также, бывший министр транспорта подчеркнул, что в результате этого дела Украина будет иметь только имиджевые потери перед зарубежными партнерами: «Сегодня Новинский переиграл всех на все сто. Он сегодня с трибуны сказал, что очень скоро все поменяются местами. Новинский ничем не хуже Клюева, с которым у Луценко всегда были прекрасные отношения. Но я не думаю, что это сведение счетов Порошенко и Новинского. Это план, который преследует определенную цель, а все игроки уже выстраивают в целях процесс. Ничего положительного процесс над Новинским, кроме очередного позора, не принесет. Я спросил об этом деле у трех международных юристов, они мне ответили, что это даже не смешно. Это говорят люди с международными именами. И это приговор тем, кто задумал этот процесс».