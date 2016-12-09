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Решающие голосования Рады по Новинскому еще впереди, - нардеп ВРУ

опубликовано vinodelov в Пт, 09/12/2016 - 00:17 Новость: тема тэги гео
Луценко Новинский

Для того, чтобы привлечь Вадима Новинского к ответственности в случае доказательства его вины, нужно еще два голосования депутатов Верховной Рады — за задержание народного депутата и его арест. И эти голосования будут важнее, чем нынешнее.

Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции ВО «Батькивщина» Иван Крулько.

Депутат отметил, что из-за низкого качества собранных Генеральной прокуратурой доказательств против тех нардепов, на привлечение к ответственности которых давал разрешение парламент, ни одно из дел не было доведено до суда.

«Только суд может установить насколько обвинения ГПУ являются правомерными. Новинский имеет возможность в суде предоставить доказательства. ВО „Батькивщина“ приняла решение голосовать „за“ это решение. Мы приняли такое решение потому, что в стране не может быть касты неприкасаемых.

С другой стороны, из всех случаев когда в этой каденции парламент оказывал согласие о привлечении к ответственности, ни одно из представлений не дошло до суда. Работа Генеральной прокуратуры не выдерживает никакой критики. Это вопрос решения судов и качества доказательств, которые собирает прокуратура».

Также, Крулько отметил, что для того, чтобы привлечь Новинского к ответственности в случае доказательства его вины, нужно еще два голосования депутатов Верховной Рады: «Надо три голосования чтобы депутату стало очень страшно: согласие на привлечение к ответственности, арест и задержание. То есть, еще предстоит два голосования. Давайте посмотрим дальше — как материалы пойдут в суд. И когда в парламент придет представление относительно ареста и задержания — это уже будет совсем другая история. Тогда будем видеть насколько у депутатов крепкие нервы, чтобы выдержать большое давление. Я хочу лишь напомнить, что когда петух начинает клевать больно, появляются чартеры, самолеты, пропадают фигуранты разных дел».

Также, представитель ВО «Батькивщина» в парламенте объяснил, почему за привлечение Новинского к ответственности фракция не голосовала в полном составе.

«У нас проголосовало 60% членов фракции ВО „Батькивщина“. Часть моих коллег из-за того, что через неделю будут выборы, а это председатели областных организаций, они находятся в областях, и занимаются подготовкой избирательной кампании, которая имеет очень серьезное значение. Все те, кто были в сессионном зале и зарегистрировались, и голосовали единогласно „за“, в том числе и Юлия Тимошенко».

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