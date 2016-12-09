Доверие на грани здравого смысла

Очередной резонансный случай в Сирии связан с подлым убийством российских медсестер, которые оказывали помощь гражданскому населению. Где же «гуманистические демарши» в «развитых странах»? Официальные лица все тихонько спустили на тормозах, как будто, так и надо. Лишь где-то за кулисами буркнули «осуждение» в связи с нападением на медицинскую миссию. Россия потеряла своих очередных сотрудников. В чем же причина? Причина в том, что российское руководство слишком доверяет западным переговорщикам, которые ведут дело так, как будто разговаривают с подчиненными.

Кроме того, размещать госпиталь в районе боевых действий, не обеспечив его охранения в условиях городской застройки, явно не следовало. Это нужно было сделать по-другому. Почему вообще не думали, что его могут обстрелять? Точно также как в истории со сбитым российским бомбардировщиком. Зачем его прикрывать, если данные полеты принципиально «политически согласованы». Зачем думать о туристах в Египет, начиная воздушную операцию на Ближнем Востоке.

Однако на войне всегда появляются «подводные камни», которые проявляются как фактор неожиданности. Там эти неожиданности отражаются на жизнях. Не учитывать это - не профессионально. Противник всегда стремится нащупать слабую позицию. Россия традиционно начинает думать на войне, лишь на ней оказавшись. Главное в том, что у России слишком много недоброжелателей, которые преследуют свои исключительные политические цели под видом борьбы с терроризмом. Между тем, российское руководство, стремясь уходить от прямого столкновения с западом, и США в частности, слишком очевидно ищет компромиссы, и, как правило, не в свою пользу. Теряя полученное или стартовое преимущество.

Приходится констатировать, что с момента распада СССР любая российская команда управленцев испытывает нечто похожее на комплекс неполноценности перед агрессивной политикой западных стран. Стоит на западе "топнуть ногой" (даже какому-нибудь очевидному ничтожеству), закатить публичную истерику, и Москва начинает прислушиваться, искать, как обойти острые углы противоречий. Или хуже того, начинает оправдываться. В такой стратегии войну выиграть не реально. Может Россия просто выигрывает время, чтобы изменить и усовершенствовать свою экономику? Что-то пока не заметно.

Пока складывается впечатление об острой конкуренции неких западных элит, где Россия и Китай действуют как инструменты. Китай – в экономике, а Россия на военно-политическом направлении. Для кого-то Россия и Китай являются раздражителями, а для кого-то внешними факторами для собственной внутренней политики.