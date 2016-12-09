Сводка событий в Сирии за 7-8 декабря 2016 года

В Сирии погиб командир 5-й отдельной танковой бригады из Улан-Удэ Руслан Галицкий (Фото 1). "Полковник Руслан Галицкий, находясь в командировке в Сирийской Арабской Республике в качестве военного советника, оказывал помощь командному составу одного из соединений сирийской армии в организации подготовки частей и подразделений, а также в освоении военной техники", - сообщило Минобороны.Руслан Галицкий получил ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками одного из жилых кварталов западной части Алеппо. Медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь, однако российский офицер скончался в госпитале.

Президент наградил Орденом мужества российских военных, которые погибли или были ранены в Сирии. Награды удостоены профессор Военно-медицинской академии имени Кирова Вадим Арсентьев и полковник Эдуард Скворцов. Военный советник, полковник Руслан Галицкий, награжден посмертно, так же, как и медсестры Галина Михайлова и Надежда Дураченко, убитые при обстреле мобильного госпиталя в Алеппо.

Соединённые Штаты отреагировали на обстрел военного госпиталя в Алеппо, во время которого погибли российские медики, однако сделали это невнятно. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, сожаления были выражены до встречи главы МИД РФ с американским коллегой Джоном Кэрри.

«Представитель госдепартамента не слишком внятно, со ссылкой, что надо уточнить, как всё произошло, но сожаления выразил, подтвердил, что США осуждают любые акты терроризма», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Китай осуждает нападение на российский мобильный госпиталь в Алеппо, во время которого погибли двое российских медиков, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. "Мы осуждаем и выступаем против атак на мирных жителей, гражданские объекты и сотрудников гуманитарных миссий во время военных столкновений", - подчеркнул дипломат.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя гибель российских медиков в Алеппо, заявил, что основной причиной смерти гуманитарных работников стало возобновление наступления сирийскими войсками, и призвал найти политическое решение конфликта. «Ситуация в Алеппо очень сложна - это гуманитарная катастрофа. Тысячи невинных людей погибли, в том числе мы видели гибель гуманитарных работников. Основная причина этого - это наступление сирийского режима, поддержанного Россией», - сказал Столтенберг, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент с госпиталем на финальной пресс-конференции встречи глав МИД НАТО.

«Эти инциденты подтверждают необходимость политического урегулирования в Сирии», - добавил он.

Отсутствие реакции международных организаций на обстрел российского мобильного госпиталя в Алеппо настраивает на размышления об объективности освещения событий, заявил президент России Владимир Путин.

«Я имел в виду крупные международные структуры, которые, на наш взгляд, просто поставили на одну доску и ушедших из жизни наших медиков, и тех, кто нанес удары по госпиталю, причем, сделал это явно сознательно, зная, где находится медицинское учреждение», - заявил глава государства.

По его словам, «это абсолютно неприемлемо и недопустимо». «С этим мы никогда не сможем согласиться», - подчеркнул российский лидер.

Путин поблагодарил российский Красный крест, который выступил с резким осуждением убийства российских медиков в Сирии. «Всем это очевидно: Наши медики приехали на решение абсолютно гуманитарных задач, они прибыли туда не для того, чтобы принимать участие в боевых действиях, а оказать помощь людям, причем, местному населению», - указал президент.

Он подчеркнул: «Никакой оценки содеянного ни от одной крупной международной организации мы не видели». «Это, к сожалению, к сожалению, это нас всех настраивает на размышления о том, насколько объективно вообще освещаются события некоторыми нашими партнерами», - отметил глава российского государства.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о приостановке активных боевых действий сирийской армии в Алеппо. Об этом дипломат заявил на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Гамбурге.

Причиной этого Лавров назвал крупнейшую операцию по выводу из Алеппо мирных жителей. «Сегодня активные боевые действия сирийской армии в Восточном Алеппо приостановлены, потому что осуществляется очередная и крупнейшая за всё это время операция по выводу желающих мирных жителей», — сказал глава российского МИДа. Лавров уточнил, что Алеппо покинет колонна из 8 тыс. мирных граждан. Мирные люди преодолеют маршрут протяженностью 5 км.

«Это колоссальная операция, и маршрут у колонны протяженностью 5 км», — добавил он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1037. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (17), Дамаск (15), Латакия (2) и Хама (2). Сутками ранее – 43 обстрела.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Официальный представитель госдепа США Марк Тонер на брифинге для журналистов заявил о том, что в Вашингтоне не считают завершенными переговоры с Россией по ситуации в Алеппо, которые ведут госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы будем вести переговоры, если посчитаем их конструктивными", - ограничился туманной формулировкой условия продолжения дискуссий по Алеппо американский представитель. По его словам, в госдепе ведут работу по доработке деталей этих переговоров. "Пока не о чем объявлять, но мы до сих пор работаем над этим", - отметил Тонер, добавив, что было бы неправильным говорить о подобных вещах на брифинге для журналистов.

Контакты РФ и США по урегулированию ситуации в Сирии проводятся на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты на экспертном уровне имеют место. Если говорить о переговорах относительно новых предложений, то таких переговоров пока мне не известно — о том, чтобы они планировались», — рассказал журналистам официальный представитель Кремля.

Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и США в совместном заявлении призвали Россию и Иран повлиять на президента Сирии Башара Асада из-за ситуации в Алеппо. Заявление размещено на сайте правительства ФРГ.

«Гуманитарная катастрофа происходит на наших глазах. Более 200 тыс. гражданских лиц, в том числе множество детей, находятся в восточной части Алеппо и отрезаны от источников продовольствия и медикаментов. Они подвергаются ежедневным бомбежкам и обстрелам со стороны сирийского режима, поддерживаемого Россией и Ираном», — указано в документе.

В связи с этим основной целью авторы заявления считают немедленное перемирие, которое даст ООН возможность доставить гуманитарную помощь в Алеппо.

«Сирийская оппозиция приняла план ООН из четырех пунктов. Теперь этот план должен одобрить режим. Мы призываем сирийский режим сделать это незамедлительно, с тем, чтобы, положить конец ужасной ситуации в Алеппо. Мы призываем Россию и Иран оказать свое влияние, чтобы это состоялось», — говорится в заявлении.

Власти ФРГ, США, Франции, Италии, Канады и Великобритании также заявили, что готовы ввести санкции в отношении союзников президента Сирии Башара Асада. «Мы готовы рассмотреть дополнительные ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые действуют в интересах или от имени сирийского режима», — говорится в заявлении.

Также они призвали ООН расследовать военные преступления в Сирии и собрать доказательства для привлечения к ответственности виновных.

Глава МИД России Сергей Лавров снова обвинил спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру в саботаже переговоров по Сирии. «Я голос сорвал, призывая Стаффана де Мистуру перестать саботировать переговоры по Сирии», — сказал дипломат. «Я не стесняюсь сказать ему это в лицо», — заключил Лавров.

Москва удивлена высказываниями верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что Евросоюз – «единственный поставщик гуманитарной помощи в Сирию», заявили в МИД России.

«С удивлением ознакомились с комментариями Федерики Могерини о том, что Европейский союз и его страны-члены якобы являются «единственными поставщиками» гуманитарной помощи населению Сирии, – говорится в сообщении на сайте МИД России. Такое утверждение свидетельствует либо о слабом владении информацией о ситуации на земле, либо о том, что высокого представителя намеренно вводят в заблуждение на этот счет».

«Россия, в отличие от других международных игроков, уже активно поставляет, причем с риском для жизни российских военнослужащих, тысячи тонн гуманитарной помощи в различные районы Сирии, включая освобожденную часть восточного Алеппо, где для доставки подобных грузов имеются все необходимые условия, – обратили внимание в МИДе. – К сожалению, у международного сообщества пока не очень получается присоединиться к этим усилиям».

«Если же высокий представитель ЕС имеет в виду поставки помощи террористам и экстремистам, то в этом мы действительно не участвуем», – заметили в министерстве.

Совет ЕС смягчил запрет на поставки нефтепродуктов в Сирию, разрешив закупки горюче-смазочных материалов «для нужд гуманитарных организаций и оказания помощи населению». Соответствующее решение Совета ЕС опубликовано в официальном журнале Евросоюза. В документе говорится, что запреты на поставку нефтепродуктов, топлива и смазочных материалов «не будут распространяться на закупки или транспортировку в Сирию нефтепродуктов или предоставления необходимых для этого финансовых услуг... если эти нефтепродукты будут приобретаться с единственной целью — оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии». Совет ЕС также разрешил закупку ГСМ для дипломатических и консульских учреждений в Сирии.

Операция под названием «Щит Евфрата» не направлена на свержение властей Сирии, заявил премьер-министр Турции Йылдырым. При этом он заявил, что «судьба многих представленных в Сирии этнических групп намного важнее, чем судьба одного человека, в частности - Башара Асада».

Ахмед Хамед, имеющий двойное гражданство Сирии и Кипра, бросал в венгерских полицейских камни 16 сентября 2015 года. Судом это было квалифицировано как акт терроризма. Кроме того, в ходе беспорядков он выступал перед толпой, используя мегафон. Венгерский суд в конце ноября приговорил Хамеда к десяти годам тюрьмы за нападение на полицию.

Виктор Озеров, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, заявил, что переговоры по соглашению о постоянной военно-морской базе ВМФ РФ в Тартусе близки к завершению. Об этом сообщило новостное агентство PressTV.

Алеппо. В районах Рамуси, Эн-Нейраб, Шейх-Максуд и в пункте временного размещения Жибрин мирным жителям передано около 8,5 тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования «Ахрар аш-Шам» обстреляли из реактивных систем залпового огня и минометов квартал Баяда. Вооруженными формированиями «Свободной сирийской армии» обстрелян квартал Файб.

Вооруженные формирования «Ахрар аш-Шам» обстреляли из минометов квартал Эль-Сальхине. Вооруженными формированиями «Свободной сирийской армии» обстрелян квартал Хайй-сайф-эд-Даула.

Отряды террористической группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы: Ариан, Ашрафия, Дахия-эль-Асад, Карим-аль-Катараджи, Карим-Мухас, Тарик-аль-Баб, Хальвания, Джамария харб эль-Захра, «1070», Тарба-Люль, Акъюль, Амри, Шейх-Саид, Али-Шаар, Забалин, Лерамон, Рамуси, Биньямин, торговый центр «Кастелло», район арбузного рынка и электроподстанцию в квартале Шейх-Саид, военную академию Эль-Асад и районы газового завода и бывшего военного училища.

В результате террористических обстрелов кварталов Мейсалюн, Аль-Машарка, Аль-Мартини, Аль-Азамия и Аль-Изаа 12 человек погибли, в том числе несколько детей, и еще 64 получили ранения. Именно в этих районах мирные жители собрались в ожидании эвакуации в подконтрольные сирийским властям части города, и боевики знали об этом.

На территории, по-прежнему контролируемой джихадистами на юго-востоке города Алеппо, остаются около 10 тысяч гражданских лиц.

На подконтрольную правительству территорию выбрались около 1 тысячи мирных жителей. В настоящее время около 30 тысяч жителей восточных кварталов Алеппо находятся в лагерях для внутренне перемещённых лиц, организованных сирийскими и курдскими властями, а также российскими военными.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

От боевиков очищена территория кварталов Аль-Фарафра, Джубб-аль-Кабба, Ас-Сафсафа, Аль-Маади, Акили, Карм-аль-Джабаль, Аль-Машатия, Агъёр, Сахат-ат-Тананир, Касталь-Мишет, Аль-Арьян, Аль-Кальдания, Баб-аль-Хадид и Баб-ан-Наср (Фото 2).

В районе Шейх-Луфти бойцами САА занята высота. Освобождена большая часть района Шейх-Саид.

«Tiger Forces» ведут бои за районы Кади Аске и Баб Аль-Хадид.

Продолжаются бои за районы Эль-Калляса и Суккари, куда отступила часть боевиков из исторического сектора города.

Районы Каласа, Бустан-аль-Каср, Ансари, Машхад, Забдия, Салахеддин и Карм-ад-Даада остаются пока в руках боевиков.

Из Чечни подразделение военной полиции направлено в Сирию для охраны авиабазы Хмеймим.

В результате нападения погибли двое турецких военнослужащих, участвовавших в операции ВС Турции «Щит Евфрата» в районе Эль-Баба. Кроме того, один турецкий военнослужащий погиб и шесть ранены в результате атаки боевиков с использованием заминированный машины.

«Сегодня утром один наш боевой товарищ погиб и шесть получили ранения, в том числе один - тяжелые, в результате атаки с использованием заминированного автомобиля. В результате авиаударов, нанесенных ВВС Турции 7 декабря между 10.05 – 11.20 в районе Эль-Баба, уничтожены 23 боевика террористической группировки «Исламское государство», три танка, три убежища, три штаба и одна заминированная машина террористов», – говорится в сообщении турецкого генштаба.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила макет артиллерийской системы ИГ.

Латакия. В населенном пункте Раус-Флиско населению передано около 1 тонны продовольствия.

Вооруженные формирования «Ахрар аш-Шам» обстреляли из реактивных систем залпового огня и минометов населенные пункты Икко и Бшарфа.

Хама. В национальной больнице города Хама, нуждающимся передано около 1 тонны продовольствия.

Террористы обстреляли населенный пункт Суран и ТЭС в населенном пункте Махарда.

Подразделения 11-й танковой дивизии САА во взаимодействии с ополчением из Ас-Саламии атаковали позиции в районе трассы Саан – Итрия боевиков ИГ у Хирбат аль-Джунейны.

Хомс. Внезапное наступление боевиков ИГ поставило под угрозу безопасность города Пальмира. Террористы «Исламского государства» развернули в Сирии наступление с севера и юга в попытке вновь захватить Пальмиру (Фото 3,4), они приблизились к городу на восемь километров, сообщает Associated Press.

Боевики захватили несколько армейских КПП, значительное количество оружия и боеприпасов и ряд небольших населенных пунктов.

По предварительным сведениям ИГ уже захватили Хувейсис, Джабаль Хайян и нефтяные месторождения Аль-Махр, расположенные к северу от города. Южнее Пальмиры, боевики ИГ взяли Каср аль-Халабат.

Идут бои в районе Пальмиры, в районах Замлет Аль-Мохр, Аль-Барида и месторождения Аш-Шаер. Бои идут в районе нефтяных месторождений Джазаль. Защищающихся поддерживают ВКС РФ и ВВС САР.

Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила транспортное средство ИГ.

Дамаск. Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Джобар, Кабун, Мадайя, Эль-Каса, Хауш-Харабу и Бала-Эль-Джадида.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Арбил, Бала-Эль-Кадима, Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Хараста, Бала-эль-Кадима спортивная площадка в населенном пункте Джобар, транспортная развязка в районе населенного пункта Кабун, электростанция в н.п. Джобар и транспортная развязка в районе населенного пункта Кабун.

Республиканская гвардия САА при поддержке авиации взяла н.п. Хош аш-Шаллак и очистила от боевиков прилегающие фермы.

Вблизи авиабазы "Маззех", неподалеку от Дамаска, взорвались несколько израильских ракет.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои вблизи лагеря беженцев Ан-Назихин.

Сувейда. Жителям н.п. Крейа передана тонна продовольствия.

Хасака. Между городами Эль-Кахтания и Эль-Камышлы на СВУ подорвался автобус, жертвами теракта стали пять работников нефтяного месторождения Рамейлан. Ещё трое получили различные травмы.

Дейр-эз-Зор. ВКС РФ атаковали позиции боевиков ИГ у гор Thardeh и в районе Electical и Thayyem.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила четыре нефтяные скважины и два бензовоза ИГ. У города Абу-Камаль – две нефтяные скважины и качалку ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила два тактических подразделения, два навеса для хранения, транспортное средство и муляж танка ИГ.

У города Айн Иса – тактическую единицу, артиллерийскую систему и заминированную машину ИГ.