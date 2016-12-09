Верхняя палата Конгресса США и Барак Обама легализовали поставки оружия боевикам в Сирии

Верхняя палата Конгресса США сняла ограничения на поставки оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирии. Президент США Барак Обама закрепил подписью меморандум на имя госсекретаря и министра обороны США, опубликованном в четверг, 8 декабря, пресс-службой Белого дома.

«Установить, что операции, касающиеся предоставления военного снаряжения и услуг для иностранных войск, нерегулярных сил, групп или отдельных лиц, участвующих в оказании поддержки или содействия военной операции США по борьбе с терроризмом в Сирии, имеют важное значение для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов; отменить запреты…, связанные с такими операциями», — говорится в документе.

Для оказания военной помощи госсекретарь и министр обороны обязаны будут информировать Конгресс и получать его одобрение.

Еще 7 декабря Госдеп подтвердил, что выступает против поставок вооружения сирийской оппозиции и стремится к политическому урегулированию сирийского кризиса.

"Мы ясно заявляли о том, что не будем предоставлять летальную военную помощь оппозиции в Сирии", - сказал в среду на брифинге официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер, комментируя тот факт, что принятый недавно Конгрессом законопроект о военном бюджете допускает теоретическую вероятность передачи сирийской оппозиции переносных зенитных ракетных комплексов.

Успехи по освобождению Алеппо, которых добились сирийские правительственные войска вместе с российской авиацией и народным ополчением Сирии, вынудили американских ястребов снять маску, и теперь открыто заявить о поддержке антиправительственных сил, так называемой оппозиции. Гражданское население Алеппо, которому удалось вырваться из когтей этих «народных спасателей» очень красноречиво свидетельствуют об ужасах в бандитском окружении.

Это явный знак противостояния России, которая действительно способствовала примирению враждующих сторон и проведению гуманитарной операции в селах и городах Сирии, освобождаемых правительственными войсками.

В октябре The Washington Post сообщала, что администрация Обамы скептически относилась к предложению ЦРУ увеличить поставки оружия сирийской оппозиции, с помощью которого она смогла бы противостоять ударам российской авиации и артиллерии.

28 сентября заместитель главы МИД России Михаил Богданов предупредил, что поставки США и их союзниками сирийской оппозиции качественно новых вооружений, включая зенитные средства, — это контрпродуктивно, и данное оружие может быть использовано против самих Соединенных Штатов.

Днем ранее агентство Reuters сообщило, что в администрации президента США Барака Обамы изучают возможность принятия более жестких мер в ответ на штурм Алеппо сирийской армией при поддержке России. Среди вероятных мер — разрешение союзникам в Персидском заливе поставлять сирийским повстанцам более современное оружие.