В Ровно будут судить скупщика янтаря, который избил полицейского

Ровенской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по 37-летнему жителю областного центра, совершившего преступления, связанные с незаконными операциями с янтарем, и насилием в отношении работника правоохранительного органа.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Установлено, что 20 октября этого года в Киеве во время выяснения патрульным полицейским лица подозрительного мужчины и проверки у него личных вещей, последний оказал сопротивление и насилие в отношении милиционера, нанеся не менее 10 ударов кулаком в голову, причинив милиционеру легкие телесные повреждения.

Злоумышленник при попытке побега был задержан на месте другими сотрудниками экипажа патрульной полиции. Во время осмотра места происшествия в сумке мужчины обнаружено и изъято более 12 килограммов камней янтаря.

Согласно заключению геммологической экспертизы, стоимость изъятых камней составляет 540 000 гривен.

По согласованию с Ровенской местной прокуратурой действия обвиняемого квалифицированы по ст.198, ч.2 ст.342 и ч.2 ст.345 УК Украины — то есть приобретение, хранение имущества, полученного преступным путем, сопротивление и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений, в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Злоумышленнику грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.