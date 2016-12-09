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В случае возможного ареста Новинского партия Ляшко будет голосовать по указанию Ахметова, — депутат Крулько

опубликовано vinodelov в Пт, 09/12/2016 - 11:28 Новость: тема тэги гео
Иван Крулько

В случае, если Генеральная прокуратура Украины внесет в парламент представление на задержание и арест народного депутата Вадима Новинского, фракция Радикальной партии Олега Ляшко будет голосовать так, как прикажет миллиардер Ринат Ахметов.

Такое заявление сделал народный депутат Украины, представитель ВО «Батькивщина» в парламенте Иван Крулько.

В частности, депутат заявил: «Партия Ляшко в вопросе Новинского будет голосовать так, как сказал Ахметов. А вместе с тем, НАБУ нужно проверить, почему в бюджете появилось 600 миллионов гривен дополнительно на производство и закупку пожарных машин».

Экс-министр транспорта, бывший губернатор Запорожской области Евгений Червоненко согласился с народными избранниками, высказав предположение, что в случае подачи ГПУ на арест Новинского, фракция РПЛ изменит свою позицию и не будет голосовать за арест нардепа из «Оппозиционного» блока «Если захотят его (Новинского, — ред) так сказать, „закрыть“, то партия Ляшко резко изменит свою позицию и не проголосует за арест».

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