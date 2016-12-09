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Главная Барак Обама снял ограничения на поставку летального оружия в Сирию опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 12:25 Новость: тема тэги гео Президент США Барак Обама вчера снял запрет на поставку летального оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии.

Теперь боеприпасы и технику могут получить "нерегулярные отряды и лица, поддерживающие специальные операции США по борьбе с терроризмом". Кто именно может рассчитывать на такую помощь, конкретно не прописано, но, вероятнее всего, это так называемая умеренная оппозиция.

"Установить, что операции, включая предоставление оборонных товаров и услуг для иностранных сил, нерегулярные сил, групп или отдельных лиц, участвующих в поддержке или содействии проведению военной операции США по борьбе с терроризмом в Сирии, имеют важное значение для интересов национальной безопасности США", — говорится в документе.

Ранее официальные лица США уже сообщали о поставках ограниченных партий оружия и боеприпасов так называемой сирийской оппозиции. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее