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Барак Обама снял ограничения на поставку летального оружия в Сирию

опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 12:25 Новость: тема тэги гео
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Президент США Барак Обама вчера снял запрет на поставку летального оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии.
Теперь боеприпасы и технику могут получить "нерегулярные отряды и лица, поддерживающие специальные операции США по борьбе с терроризмом". Кто именно может рассчитывать на такую помощь, конкретно не прописано, но, вероятнее всего, это так называемая умеренная оппозиция.
"Установить, что операции, включая предоставление оборонных товаров и услуг для иностранных сил, нерегулярные сил, групп или отдельных лиц, участвующих в поддержке или содействии проведению военной операции США по борьбе с терроризмом в Сирии, имеют важное значение для интересов национальной безопасности США", — говорится в документе.
Ранее официальные лица США уже сообщали о поставках ограниченных партий оружия и боеприпасов так называемой сирийской оппозиции.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

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корреспондент "Анна-ньюз"