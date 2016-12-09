Боевики массово покидают Алеппо под видом мирных жителей

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Как сообщают корреспонденты ANNA-News из Алеппо, боевики террористических банд Аль-Нусры и других незаконных вооруженных формирований массово покидают Алеппо под видом мирных жителей.

Кроме того, восточные кварталы города продолжают покидать боевики, которые решили прекратить сопротивление. «Четырнадцать боевиков, сложив оружие, вышли в западную часть города к сирийским войскам. В соответствии с принятым решением президента Сирии все они были амнистированы.

Из подконтрольных террористам районов сирийского Алеппо за прошедшие сутки вышли около 8,5 тыс. мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон на территории Сирии.

«Только за последние сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо при содействии российского Центра примирения враждующих сторон вышли 8461 горожанин, в том числе 2934 ребенка», — говорится в сообщении.

За последние три недели сирийские войска и ополченцы освободили свыше 80% территории восточного Алеппо, захваченной террористами в 2012 году. Прорвав в среду оборону в исторической части мегаполиса, военные заставили радикалов бежать в южные кварталы. Теперь этот анклав — последняя зона сопротивления боевиков. По данным ополчения, сейчас радикалы контролируют не более 10−12 квадратных километров на востоке Алеппо

Редакция