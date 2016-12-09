Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Размещение батальона союзников по НАТО, обойдется Литве примерно 5,8 млн. евро опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 13:32 Новость: тема тэги гео Истерия по поводу возможной агрессии России и русофобия в странах Балтии продолжает нарастать. Несмотря на огромные социальные и экономические проблемы, руководство этих стран готово тратить круглые суммы, из и без того дырявого бюджета, на «укрепление» своей обороноспособности в ожидании призрачной российской агрессии. Так, например, размещение на своей территории только одного, возглавляемого Германией международного батальона союзников по НАТО, обойдется Литве примерно 5,8 млн. евро. Работы по подготовке инфраструктуры для батальона на базах в Рукле и Линкайчяй планируется завершить в начале следующего года.

"Постоянное пребывание военной единицы НАТО в Литве является очень важным отпугивающим средством, ибо отныне в нашей стране будут силы НАТО, которые будут не только тренироваться, но и в случае необходимости без промедления приступят к коллективной обороне. Поэтому мы должны сделать все, чтобы эта единица была в Литве своевременно и имела условия для поддержания здесь боевой готовности", - заявил командующий Литовской армией генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.

В Литве батальон НАТО будет дислоцироваться со следующего года. Им руководит Германия, а впоследствии к ней присоединятся страны Бенилюкса, Норвегия и Франция. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее