СМИ: Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Как сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на очевидца, глава Пентагона США Эштон Картер прибыл в пятницу в Афганистан, этот визит ранее не анонсировался, Ожидается, что Картер проведет переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, а также встретится с американскими военнослужащими.

С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.

Агенство REGNUM по поводу визита уточняет, что ситуация в Афганистане с начала этого года остается крайне напряженной. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующее обширные сельские районы страны, перешло в наступление на крупные города.

В начале октября боевики атаковали северную провинцию Кундуз, на юге под удар террористов попали провинции Гильменд, Урузган. В начале декабря бои проходили в провинции Кандагар.

Кроме того, в Афганистане растет влияние террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики ИГ и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно воюют между собой.

Associated Press передает, что Эштон Картер прибыл с неожиданным визитом в Афганистан, чтобы провести консультации с военным командованием и поздравить американских военных с наступающими праздниками. Высказываются предположения, что приезд Картера может быть связан с опасениями, что талибы набирают силы, а также продолжают использовать соседний Пакистан в качестве убежища.

По оценкам США, правительство Афганистана контролирует около двух третей населения страны, при этом «Талибану» подчиняется около 10%.

От себя можем констатировать, в конфликтах, где принимали участие вояки Пентагона они ни разу не одержали ни одной победы. Громкими и звучными, как правило, были только названия военных операций, а побед и успехов в действиях этих «освободителей мира по всей планете» не наблюдается. Везде, где они присутствуют, нагнетается хаос и усугубляется тяжелое положение мирных жителей. Значит или не умеют, или не хотят, что вероятнее. Последние события в Сирии блестящий тому пример.

Мало того, они мешают России эффективно бороться с терроризмом. Даже скандал в американском конгрессе по поводу публикации Washington Post, где сообщалось о том, что Пентагон "закопал" доклад о своих хозяйственных тратах на 125 миллиардов долларов, опасаясь урезания оборонного бюджета страны, не повлиял на решение Конгресса сделать дополнительные финансовые вливания в эту совершенно неэффективную структуру, или таки эффективную…

Нельзя исключить также, что целью не анонсированного визита этого «ястреба мира» в Афганистан является попытка пристроить бежавших из Алеппо боевиков сирийской оппозиции и прочего бандитского мусора.