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США готовы нарушить конвенцию Монтре в Черном море

опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 13:58 Новость: тема тэги гео
32809Ru
Командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогго заявил, что длительность патрулирования американских боевых кораблей в Черном море может быть увеличена до четырех месяцев. Это заявление явным образом идет вразрез с конвенцией Монтрё, согласно которой, корабли ВМС США могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня. Но это ничуть не смущает американского адмирала, Пентагон давно заявляет о своих намерениях усиливать свое военное присутствие в Европе, куда американцев никто не приглашал, вопреки общественному мнению и за пределами международных правовых норм. Негативные последствия этого шага вполне предсказуемы. Надеясь на свою силу и ловкость в зоне между компромиссом и конфронтацией, что как показывает практика американцам мало когда удается, Пентагон последовательно повышает опасность прямого военного столкновения с Россией.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"