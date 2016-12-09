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Главная Американские сенаторы пытаются сорвать нормализацию отношений с РФ опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 14:26 Новость: тема тэги гео Группа из 27 американских сенаторов направила письмо новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом занять жесткую позицию в отношении России за «военный захват земель» в Украине. Послание подписали 15 представителей демократов и 12 республиканцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В свете продолжающейся агрессии России и неоднократного отказа уважать территориальную целостность и неприкосновенность Украины и суверенное право избирать собственную судьбу, мы также повторяем наш призыв к США, усилить политическую, экономическую и военную поддержку Украины", - говорится в письме,

Сенаторы также призывают Трампа не признавать присоединение Крыма к России, а также не отменять санкции в отношении РФ из-за конфликта на востоке Украины.

Не удивительно, что среди авторов данного обращения присутствуют такие ярые противники России как Джон Маккейн, председатель Сенатского Комитета по вооруженным силам, и сенатор Линдси Грэм, а также глава подкомитета по ассигнованиям, который курирует Госдеп.

Сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя данное обращение, заявил, что это является еще одной попыткой сорвать нормализацию отношений между странами. По мнению Пушкова, жесткая линия по отношению к России по Украине не принесла нынешнему президенту США Бараку Обаме успеха.

Напомним, Трамп во время предвыборной кампании не раз заявлял о своем желании наладить отношения с Москвой. Также он отмечал, что случае избрания рассмотрит вопрос о признании Крыма российским. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее