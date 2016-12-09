Сегодня, 9 декабря, на полигоне Гончаровское Черниговской области прошли испытания беспилотной техники наземного и воздушного использования.

Об этом рассказал военный преступник, ныне секретарь СНБО Александр Турчинов.

По словам Турчинова, состоялись испытания беспилотного многофункционального минибронетранспортера «Фантом», который уже ранее был представлен «Укроборонпромом».

«Сегодня проверялись его способность из различных положений, в том числе, во время движения, точно поражать цели. Результатом мы довольны», — сказал он.

Турчинов также рассказал, что «неплохо во время испытаний себя зарекомендовал и беспилотный боевой модуль, поставленный на БМП», который можно использовать на обычных БМП и БТР.

«Кроме того, были испытаны тактические разведывательно-ударные беспилотные авиационные комплексы, которые позволяют не только находить врага, но и точно поражать определенные цели», — сообщает пресс-служба.

По словам Турчинова, были также испытаны специальные боеприпасы осколочно-фугасного, кумулятивного и термобарического действия вместе со средствами наведения.