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ВСУ обстреляли самый крупный район Донецка. Есть раненые

опубликовано vinodelov в Пт, 09/12/2016 - 14:34 Новость: тема тэги гео
Микрорайон Текстильщик под ночным обстрелом

Украинские боевики с 19 часов 8 декабря открыли огонь из минометов и артиллерийских орудий в сторону микрорайона Текстильщик, расположенного в Кировском районе Донецка. Этот район по площади самый крупный из девяти районов столицы ДНР.

Снаряды и мины разрывались большей частью в посадках, находящихся неподалеку от улицы Пинтера. Огонь с позиций украинской армии не прекращался до 5 часов утра 9 декабря. За время обстрела по территории микрорайона Текстильщик было выпущено более пятидесяти артиллерийских и минометных боеприпасов.

Уже когда шел обстрел микрорайона, около восьми вечера домой возвращался один из местных жителей. Человек продвигался там, где кончается застройка из девятиэтажных домов и начинается поле. В той же местности стояла и вышка, применяемая при геодезических расчетах. Когда пешеход проходил мимо вышки, в нее угодил снаряд. Вышка оказалась разбитой, а житель микрорайона «Текстильщик» получил ранение в ногу.

Другой местный житель проживает в частном доме. Рано утром, в 4 часа, он вышел во двор и обнаружил, что ночью сорвалась с цепи и куда-то убежала его собака. Хозяин отправился искать ее в близлежащую посадку. В это время как раз туда и прилетел очередной снаряд. Раздался взрыв, и осколки зацепили человека.

Сейчас оба раненых жителей Кировского района находятся в больнице.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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